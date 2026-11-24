ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕಬಿನಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ
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Published : November 24, 2026 at 5:36 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬರಗಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರುವುದುನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಭತ್ತ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನೂರಾರು ರೈತರು ಗನ್ ಹೌಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ರೈತರನ್ನು ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಚಳವಳಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿನಿಂದ ರೈತರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಹಾಕುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾವೇರಿ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ರೈತ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಭತ್ತದ ಫಸಲನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ವಿವಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ''ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಬಿನಿ ವೃತ್ತ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ರಘುಪತಿ ಮತಾನಾಡಿ, ''ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು: ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ
ಮೈಸೂರು: ಬರಗಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರುವುದುನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಭತ್ತ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾವೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನೂರಾರು ರೈತರು ಗನ್ ಹೌಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ರೈತರನ್ನು ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಚಳವಳಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿನಿಂದ ರೈತರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಹಾಕುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾವೇರಿ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ರೈತ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಭತ್ತದ ಫಸಲನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ವಿವಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ''ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಬಿನಿ ವೃತ್ತ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ರಘುಪತಿ ಮತಾನಾಡಿ, ''ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು: ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ