ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್: ವಿಡಿಯೋ
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Published : October 18, 2026 at 6:09 PM IST
ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವು ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರಿಹರ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿತು.
ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 4:10ರಿಂದ 4:35ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈ ಬಾರಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ, ಗೋಪಿ ನೌಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ, ಒಂದನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ, ಮೂರನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 416ನೇ 'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ'ಗೆ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಚಾಲನೆ: ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಧನಂಜಯ
ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವು ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರಿಹರ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿತು.
ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 4:10ರಿಂದ 4:35ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈ ಬಾರಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ, ಗೋಪಿ ನೌಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ, ಒಂದನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ, ಮೂರನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 416ನೇ 'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ'ಗೆ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಚಾಲನೆ: ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಧನಂಜಯ