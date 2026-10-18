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ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್: ವಿಡಿಯೋ

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ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2026 at 6:09 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಿ‌ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವು ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರಿಹರ್ಸಲ್​ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿತು.

ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 4:10ರಿಂದ 4:35ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈ ಬಾರಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ, ಗೋಪಿ ನೌಪತ್​​ ಆನೆಯಾಗಿ, ಒಂದನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ, ಮೂರನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಇರಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 416ನೇ 'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ'ಗೆ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ಚಾಲನೆ: ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಧನಂಜಯ

ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಿ‌ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವು ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರಿಹರ್ಸಲ್​ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿತು.

ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 4:10ರಿಂದ 4:35ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಮೀನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈ ಬಾರಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ, ಗೋಪಿ ನೌಪತ್​​ ಆನೆಯಾಗಿ, ಒಂದನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ, ಮೂರನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಇರಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 416ನೇ 'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ'ಗೆ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ಚಾಲನೆ: ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಧನಂಜಯ

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TAGGED:

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ
MYSURU DASARA 2026
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ರಿಹರ್ಸಲ್
ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್
JAMBU SAVARI REHEARSAL

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