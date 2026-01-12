ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಿಷನ್ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೋದ ಭರವಸೆ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ! - ISRO PSLV C62 LAUNCHED
Published : January 12, 2026 at 9:56 AM IST
Updated : January 12, 2026 at 10:39 AM IST
ISRO PSLV-C62 Launch: ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ. ಭಾರತವು ತನ್ನ 2026ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೋದ ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಆದ PSLV-C62 ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ "ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು" ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಅನ್ವೇಷ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆವೇಗ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.
PSLV-C62 ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 2026ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ-1, ಮಂಗಳಯಾನ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ-L1 ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತು ನಂಬುವ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ 64ನೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇಸ್ರೋದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
