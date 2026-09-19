ಮೈಸೂರು: ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಹಾರಾಣಿ - ವಿಡಿಯೋ
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Published : September 19, 2026 at 1:56 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಮಹಾರಾಣಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರು, ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಿದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯು ಸದ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್, ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಜಪಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಶೆಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
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ಮೈಸೂರು : ಮಹಾರಾಣಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರು, ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಿದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯು ಸದ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್, ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಜಪಡೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಶೆಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ, ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ತೆರವು