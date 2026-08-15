80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ - ನೇರ ಪ್ರಸಾರ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
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Published : August 15, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:15 AM IST
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ IAF ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 2,500 NCC ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈ ಭಾರತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5,000 ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಮೊಳಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು "2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ 'ಯುವ ಶಕ್ತಿ'ಯ ಶಕ್ತಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು" ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ IAF ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 2,500 NCC ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈ ಭಾರತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5,000 ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಮೊಳಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು "2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ 'ಯುವ ಶಕ್ತಿ'ಯ ಶಕ್ತಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು" ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.