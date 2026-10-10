ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ: ವಿಡಿಯೋ
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Published : October 10, 2026 at 3:59 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಚಿರತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ನಾರಪ್ಪ, ಅಣಬೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿರತೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ನೇರ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಚಲನವಲನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆನಗೋಡು ಗೌಡರ್ ನಾರಪ್ಪ , ಅಣಬೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನುವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಚಿರತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಜನ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಚಿರತೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಆನಗೋಡು ಕಾನನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿರತೆಗಳು, ಕರಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿರತೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರೈತ ಸಮೂಹ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಹೊಲ, ಮನೆ ಕೆಲ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಭಯ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿರತೆಗೆ ಬೋನ್ ಇರಿಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಯಬೇಕೆಂದು" ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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ದಾವಣಗೆರೆ: ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಚಿರತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ನಾರಪ್ಪ, ಅಣಬೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿರತೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ನೇರ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಚಲನವಲನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆನಗೋಡು ಗೌಡರ್ ನಾರಪ್ಪ , ಅಣಬೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ನುವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಚಿರತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಜನ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಚಿರತೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಆನಗೋಡು ಕಾನನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿರತೆಗಳು, ಕರಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿರತೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರೈತ ಸಮೂಹ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಹೊಲ, ಮನೆ ಕೆಲ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಭಯ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿರತೆಗೆ ಬೋನ್ ಇರಿಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಯಬೇಕೆಂದು" ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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