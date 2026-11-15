ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಅಷ್ಟೇ, ದರ ನಿಗದಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
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Published : November 15, 2026 at 4:02 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಅಷ್ಟೇ. ದರ ನಿಗದಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದರು, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಈವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವರದಿ ಕೊಡಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ರೈತರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಕರೆದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೆ ರೈತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಳುವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಕೇಳಿದ ದರವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ದರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ. ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಹಾವೇರಿ: ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಅಷ್ಟೇ. ದರ ನಿಗದಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದರು, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಈವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವರದಿ ಕೊಡಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ರೈತರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಕರೆದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೆ ರೈತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಳುವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಕೇಳಿದ ದರವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ದರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ. ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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