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ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್​-1: ನೇರ ಪ್ರಸಾರ - VIKRAM 1 ROCKET LAUNCH UPDATE

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ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್​-1 (Photo Credit: X/SKYROOT AEROSPACE)

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 10:29 AM IST

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Updated : July 18, 2026 at 12:22 PM IST

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Vikram-1 Rocket Launch update : ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ದರ್ಜೆಯ ರಾಕೆಟ್ 'ವಿಕ್ರಮ್-1' ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (SHAR) ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್  ಉಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ವಿಕ್ರಮ್-1 ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಕ್ಷೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 

ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸ್ಪೇಸ್, ​​ಕಾಸ್ಮೋಸರ್ವ್, ಡಿ-ಕ್ಯೂಬ್-ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 'ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ಲೂಮ್' ಎಂಬ ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಆರ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Vikram-1 Rocket Launch update : ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ದರ್ಜೆಯ ರಾಕೆಟ್ 'ವಿಕ್ರಮ್-1' ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (SHAR) ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್  ಉಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ವಿಕ್ರಮ್-1 ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಕ್ಷೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 

ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸ್ಪೇಸ್, ​​ಕಾಸ್ಮೋಸರ್ವ್, ಡಿ-ಕ್ಯೂಬ್-ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 'ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ಲೂಮ್' ಎಂಬ ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಆರ್ಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Last Updated : July 18, 2026 at 12:22 PM IST

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VIKRAM 1 ROCKET LIVE
VIKRAM 1 ROCKET
SKYROOT AEROSPACE
SKYROOT VIKRAM 1 ROCKET LAUNCHED
VIKRAM 1 ROCKET LAUNCH UPDATE

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ETV Bharat Tech Team

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