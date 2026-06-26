ETV Bharat / Videos

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಲೂಟಿಯಿಂದ ನೋವಾಗಿದೆ: ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ - K S ESHWARAPPA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 8:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಲೂಟಿಯಿಂದ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಬರ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಲೂಟಿಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಂದಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. 200 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಬಂಗಾರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರು ಇಂದು ಲೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ದೂಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆ.ಈ.ಕಾಂತೇಶ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಲೂಟಿಯಿಂದ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಬರ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಲೂಟಿಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಂದಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. 200 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಬಂಗಾರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರು ಇಂದು ಲೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ದೂಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆ.ಈ.ಕಾಂತೇಶ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAM TEMPLE DONATION CASE
AYODHYA RAM MANDIR
SHIVAMOGGA
K S ESHWARAPPA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

Karnataka holds a perpetual importance due to its distinctive political dynamics. ETV Bharat Karnataka’s commitment is demonstrated by the presence of a specialised bureau and a team of journalists focused on amplifying the state's voice on a national scale. Its coverage encompasses not only comprehensive updates on current events but also endeavours to bring out exceptional narratives from around the state, country and from the rest of the world....view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

VENEZUELA EARTHQUAKE ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್

ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ ರಚಿಸಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ- ವಿಡಿಯೋ

June 26, 2026 at 2:52 PM IST
ACTOR VINAY RAJKUMAR

ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್

June 26, 2026 at 1:49 PM IST
WATER LEAKAGE AT SHARAVATHI POWER STATION, SHIVAMOGGA

ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ: ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

June 26, 2026 at 12:41 PM IST
farmers-protest-due-to-city-corporation-issues-death-certificate-to-son-instead-of-father

ತಂದೆ ಬದಲಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಮರಣಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

June 25, 2026 at 2:51 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.