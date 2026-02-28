ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ: 82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ - NANJUDESHWARA TEMPLE HUNDI COUNTING
Published : February 28, 2026 at 6:06 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 82 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ಇರುವ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 82,30,313 ರೂ., ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ 19ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 990 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಎ-1, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-3, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೌಂಡ್-2, ಅರಬ್ -1, ಭೂತನ್-3, ಮಲೆಷಿಯಾ-1, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೌಂಡ್1-34, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೌಂಡ್ 2-01 ಸೇರಿದಂತೆ 47 ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಆದಾಯ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, 1ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ಫೆ. 10 ರಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. 2,98,13,571 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು, 10,24,000 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
