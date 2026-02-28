ETV Bharat / Videos

ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ: 82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ - NANJUDESHWARA TEMPLE HUNDI COUNTING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 28, 2026 at 6:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 82 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ಇರುವ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 82,30,313 ರೂ‌‌., ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ 19ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 990 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಎ-1, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-3, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೌಂಡ್-2, ಅರಬ್ -1, ಭೂತನ್-3, ಮಲೆಷಿಯಾ-1, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೌಂಡ್1-34, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್​ ಪೌಂಡ್ 2-01 ಸೇರಿದಂತೆ 47 ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.

ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಆದಾಯ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, 1ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಇದೇ ಫೆ. 10 ರಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. 2,98,13,571 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು, 10,24,000 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ

ಮೈಸೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 82 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ಇರುವ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 82,30,313 ರೂ‌‌., ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ 19ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 990 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಎ-1, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-3, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೌಂಡ್-2, ಅರಬ್ -1, ಭೂತನ್-3, ಮಲೆಷಿಯಾ-1, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೌಂಡ್1-34, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್​ ಪೌಂಡ್ 2-01 ಸೇರಿದಂತೆ 47 ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.

ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಆದಾಯ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, 1ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಇದೇ ಫೆ. 10 ರಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. 2,98,13,571 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು, 10,24,000 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಮೈಸೂರು
MYSURU
ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ
NANJUDESHWARA TEMPLE HUNDI COUNTING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

DAKSHINA KANNADA ಡಿವೈನ್​​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಂತಾರ

ಡಿವೈನ್​​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ - WATCH VIDEO

February 28, 2026 at 4:00 PM IST
wild-elephant-entered-residential-area-in-ranchi

ರಾಂಚಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ: ವಿಡಿಯೋ

February 27, 2026 at 2:22 PM IST
WILD ELEPHANT STOPS BUSES IN DANDELI ROADS

ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಜರಾಜ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

February 26, 2026 at 10:32 AM IST
FIRE BREAKS OUT IN HARDWARE SHOP

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ‌ ಅವಘಡ

February 25, 2026 at 4:42 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.