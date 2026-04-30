ETV Bharat / Videos

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಹುಂಡಿಗೆ ಭರಪೂರ ಕಾಂಚಾಣ: 33 ದಿನದಲ್ಲೇ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ - MALE MAHADESHWAR HILL TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 30, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 33 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3.13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವಿವರ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಇ. ರಘು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಬಳಿಕ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3,13,12,118 ರೂ. ನಗದು, 64 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 2 ಕೆಜಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇ-ಹುಂಡಿಯಿಂದ 6,88,214 ರೂ., ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ 2000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ 3 ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ವಿದೇಶಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಆದಾಯ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭರಪೂರ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 106 ಜೊತೆ ವಧು-ವರರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 106 ಜೊತೆ ವಧು-ವರರು

For All Latest Updates

TAGGED:

HUNDI COUNTING
CHAMARAJANAGARA
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ
MADAPPA TEMPLE
MALE MAHADESHWAR HILL TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

a-wild-elephant-stood-in-the-middle-of-the-national-highway-at-charmadi-ghat

ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಗಜರಾಜ ; ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್

April 30, 2026 at 1:43 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿದ್ಯುತ್​ ಶಾರ್ಟ್​ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​- 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಭಸ್ಮ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ವಿದ್ಯುತ್​ ಶಾರ್ಟ್​ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​- 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಭಸ್ಮ

April 30, 2026 at 10:50 AM IST
COBRA SLEPT IN HELMET

ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ತಾಳದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವು: ವಿಡಿಯೋ

April 28, 2026 at 6:03 PM IST
WILD ELEPHANT SPOTTED

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಒಂಟಿ ಸಲಗ : ವಿಡಿಯೋ

April 28, 2026 at 3:50 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.