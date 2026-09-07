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ಬಾದಾಮಿಯ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ!

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ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 2:40 PM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಂಡದ ಬಳಿ‌ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 25 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇದಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, ಬಾದಾಮಿಯ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ, ಹಿಂದೆ ಹೊಂಡದ ಬಳಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇದೆ ಎಂದು ಶಂಕೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೃಹತ್​ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿದ ಮಹಾಂತೇಶ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು.

ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ: ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ 10 ಅಡಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ!

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಂಡದ ಬಳಿ‌ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 25 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇದಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, ಬಾದಾಮಿಯ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ, ಹಿಂದೆ ಹೊಂಡದ ಬಳಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇದೆ ಎಂದು ಶಂಕೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೃಹತ್​ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿದ ಮಹಾಂತೇಶ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು.

ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ: ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಣವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ 10 ಅಡಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ!

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TAGGED:

BAGALKOTE
BANASHANKARI TEMPLE
ಹೆಬ್ಬಾವು
ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ
PYTHON

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