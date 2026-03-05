ಉಡುಪಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಜನಪದ ಹೋಳಿ: ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಎರಚಾಟವಿಲ್ಲ! - HOLI CELEBRATION WITHOUT COLOR
Published : March 5, 2026 at 10:26 AM IST
ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ಆಚರಿಸುವ ಜನಪದ ಹೋಳಿ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸೋದು ವಿಶೇಷ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದನೀಡುವ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ; ಗುಮ್ಟೆ ಎಂಬ ಚರ್ಮವಾದ್ಯದ ಝೇಂಕಾರ. ಹೋಳಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಚುವ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಣಮಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಸೊಬಗಿನ ಚಿತ್ತಾರ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೇರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ವೈಭವದಿಂದ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೂಡುಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋಳಿ ವಿಶೇಷ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಲವನ್ನು ಅವರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕಾಮ ದಹನದ ಪ್ರತೀಕವೆಂಬಂತೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.
