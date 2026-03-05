ETV Bharat / Videos

ಉಡುಪಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಜನಪದ ಹೋಳಿ: ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಎರಚಾಟವಿಲ್ಲ! - HOLI CELEBRATION WITHOUT COLOR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 10:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ಆಚರಿಸುವ ಜನಪದ ಹೋಳಿ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಕಲರ್​ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸೋದು ವಿಶೇಷ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದನೀಡುವ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ; ಗುಮ್ಟೆ ಎಂಬ ಚರ್ಮವಾದ್ಯದ ಝೇಂಕಾರ. ಹೋಳಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಚುವ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಣಮಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಸೊಬಗಿನ ಚಿತ್ತಾರ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೇರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ವೈಭವದಿಂದ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೂಡುಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋಳಿ ವಿಶೇಷ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಲವನ್ನು ಅವರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕಾಮ ದಹನದ ಪ್ರತೀಕವೆಂಬಂತೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ: ಶೂ, ತರಕಾರಿ ಎಸೆದು ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಬಿ ಜನಾಂಗದವರು ಆಚರಿಸುವ ಜನಪದ ಹೋಳಿ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಕಲರ್​ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸೋದು ವಿಶೇಷ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದನೀಡುವ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ; ಗುಮ್ಟೆ ಎಂಬ ಚರ್ಮವಾದ್ಯದ ಝೇಂಕಾರ. ಹೋಳಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಚುವ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಣಮಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಸೊಬಗಿನ ಚಿತ್ತಾರ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೇರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ವೈಭವದಿಂದ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೂಡುಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋಳಿ ವಿಶೇಷ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಲವನ್ನು ಅವರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕಾಮ ದಹನದ ಪ್ರತೀಕವೆಂಬಂತೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ: ಶೂ, ತರಕಾರಿ ಎಸೆದು ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

For All Latest Updates

TAGGED:

UDUPI
ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ
ಮರಾಠಿ ಕುಡ್ಬಿ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಹೋಳಿ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ
HOLI CELEBRATION WITHOUT COLOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

holi celebration in shivamogga

ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲರ್, ಕಲರ್

March 5, 2026 at 9:55 AM IST
MYSURU RESCUE OF A BIRD A BIRD MIGRATING FROM MONGOLIA ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿ

ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿ

March 4, 2026 at 9:20 PM IST
wild-elephant-bheema-creates-anxiety-in-parts-of-mudigere

ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಭೀಮನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು - Video

March 4, 2026 at 9:10 PM IST
HOLI CELEBRATION

ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ: ಶೂ, ತರಕಾರಿ ಎಸೆದು ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

March 4, 2026 at 9:10 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.