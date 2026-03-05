ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲರ್, ಕಲರ್ - HOLI CELEBRATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 5, 2026 at 9:55 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರು ದಿನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಗರದ ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನಗರದ ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿರವರು ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸೈಲನ್ಸರ್ ಶಬ್ದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಗರದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗಿದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರು ದಿನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಗರದ ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನಗರದ ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿರವರು ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸೈಲನ್ಸರ್ ಶಬ್ದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಗರದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗಿದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ