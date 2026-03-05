ETV Bharat / Videos

ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲರ್, ಕಲರ್ - HOLI CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ರಂಗಿನೋಕಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ‌ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 9:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರು ದಿನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಗರದ ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮ‌ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಗರದ ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿರವರು ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಜೋಶ್​ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. 

ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ‌ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸೈಲನ್ಸರ್ ಶಬ್ದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್​ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಗರದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ‌ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗಿದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರು ದಿನ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಗರದ ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಮ್ಮ‌ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಮರುದಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಗರದ ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿರವರು ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಜೋಶ್​ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. 

ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ‌ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸೈಲನ್ಸರ್ ಶಬ್ದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್​ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಗರದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ‌ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗಿದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ
ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಕಾಮದಹನ
HOLI CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

MYSURU RESCUE OF A BIRD A BIRD MIGRATING FROM MONGOLIA ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿ

ಮಂಗೋಲಿಯದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾತು ಪಕ್ಷಿ

March 4, 2026 at 9:20 PM IST
wild-elephant-bheema-creates-anxiety-in-parts-of-mudigere

ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಭೀಮನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು - Video

March 4, 2026 at 9:10 PM IST
HOLI CELEBRATION

ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ: ಶೂ, ತರಕಾರಿ ಎಸೆದು ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

March 4, 2026 at 9:10 PM IST
VIJAYANAGARA BALLARI 2026 HOLI ಹೋಳಿ

ಹೋಳಿ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದ ಹಂಪಿ- ವಿಡಿಯೋ

March 4, 2026 at 3:00 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.