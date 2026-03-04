ETV Bharat / Videos

ಕಲರ್...ಕಲರ್: ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆ - HOLI 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 4, 2026 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರು ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ‌ ಮತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ನಗರದ ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿ ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. 

ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ‌ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ನಡೆಯಿತು. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮರು ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಮ್ಮ‌ ಮತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಯುವಕರು ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ನಗರದ ಟಿ.ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೇಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿ ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. 

ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ‌ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಹನ ನಡೆಯಿತು. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು

For All Latest Updates

TAGGED:

HOLI CELEBRATION
SHIVAMOGGA HOLI
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ
SHIVAMOGGA
HOLI 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

a-government-bus-caught-fire-in-chikkamagaluru

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್; ವಿಡಿಯೋ

March 3, 2026 at 8:10 PM IST
MYSURU ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಕ್​ ಶ್ಯಾಮ್ ಹಾವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾರುವ ಹಾವು

ಮೈಸೂರು: ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಡಬ್ಬಗಳ ಹಿಂದಿತ್ತು ಹಾರುವ ಹಾವು

March 1, 2026 at 8:59 AM IST
ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಮೈಸೂರು MYSURU ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ

ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ: 82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ

February 28, 2026 at 6:06 PM IST
DAKSHINA KANNADA ಡಿವೈನ್​​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಂತಾರ

ಡಿವೈನ್​​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ - WATCH VIDEO

February 28, 2026 at 4:00 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.