ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದ 45 ಕಾಡಾನೆಗಳು: ಭೀಮನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಗಜರಾಜ ಪಡೆ - WILD ELEPHANTS SIGHTED

ಕಾಡಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 4:25 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಭೀಮನ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಿ ಆನೆಗಳೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಆನೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಚಿಕನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕೆಲ ಆನೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಚಿಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ, ಕೆಲ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಸ್ಕೆಬೈಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಆನೆಗಳು ಸುತ್ತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ 45 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿ ಬೀಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಲೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದ 45ಕ್ಕೂ ‌ಅಧಿಕ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಟಿಎಫ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಚಲನವಲನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀಪ್​ ಮೂಲಕ ಮೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

