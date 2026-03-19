ಮೈಸೂರು: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ತುಂಬಾಕು ಸಸಿ ನಾಶ - HAILSTORM
Published : March 19, 2026 at 6:31 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳು ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತ್ತು. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಚಂದ್ರಪ್ಪಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ತುಂಬಾಕು ಸಸಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಕಾಫಿ ಹೂವು, ಅಡಿಕೆ ಅರಳು, ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್: ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಹನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ದಾಸನಪುರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಹಂಚುಗಳು ಹಾರಿ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಂಚುಗಳು ಬೀಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಬೆಂಚುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ, ತಾವೂ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
