ಹಾವೇರಿ: ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ - WEDDING ANNIVERSARY AT NREGA

ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 1:30 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಸೋಮವಾರ ವಿಶಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಂಪತಿಯ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 74 ವರ್ಷದ ಪರಸಪ್ಪ ಯಲವದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 65 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಯಲವದಹಳ್ಳಿ ದಂಪತಿಯ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಯ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಂಪತಿಯ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 

ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪರಸಪ್ಪ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್​ ಐಇಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು‌ ಚಪ್ಪಾಳೆ‌ ತಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲೆನಾಡ ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫ್ಯಾಷನ್​​​​ ಶೋ: ವಿಡಿಯೋ

