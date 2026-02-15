ETV Bharat / Videos

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ; ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಪ್ರದರ್ಶನ: ವಿಡಿಯೋ - DRONE SHOW

'ಹಂ‍ಪಿ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ

Published : February 15, 2026 at 1:11 PM IST

ವಿಜಯನಗರ(ಬಳ್ಳಾರಿ): ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಕಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದರು. ಬಹುತೇಕರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಆಗಸದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದವು. 

'ಹಂ‍ಪಿ ಉತ್ಸವ'ದ 39 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ದೆಹಲಿಯ ಎಐಆರ್ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸುಮಾರು 1,000 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ಶೋ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಣ್‌ಗಳು ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು.

ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವು. ಬಳಿಕ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿದವು. ಹಂಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಭವ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಾಗ ಜನರಿಂದ ಜೈಕಾರ ಮೊಳಗಿತು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಂಪಿಯ ದರೋಜಿ ಕರಡಿ ಧಾಮ ಮತ್ತು ಬಡವಿ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ರಣಗಳೂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಶೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. 

