ದಾವಣಗೆರೆ: ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿದ ಗಂಗೆ!
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Published : November 26, 2026 at 2:08 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೊರೆಸಿದ ಬೋರ್ನಿಂದ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ರೈತರನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 265 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ದು, ರೈತನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ 265 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂತೋಷ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವೆಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ರೈತರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 265 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಫಲಶ್ರುತಿ: ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸೂಚನೆ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೊರೆಸಿದ ಬೋರ್ನಿಂದ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ರೈತರನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 265 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ದು, ರೈತನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ 265 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂತೋಷ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವೆಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ರೈತರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 265 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಫಲಶ್ರುತಿ: ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸೂಚನೆ