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23 ವರ್ಷ ದೇಶಸೇವೆ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಯೋಧನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: 10 ಕಿ.ಮೀ. 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನ ಜಾಥಾ

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23 ವರ್ಷ ದೇಶಸೇವೆ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಯೋಧನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

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ಬಂಟ್ವಾಳ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರುವಾಯಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ವೀರ ಯೋಧ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.

ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್-ಬಜರಂಗದಳದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಖೆ, ಪೆರುವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಧನ ದೇಶಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುದ್ದುಪದವು ಯುವಕ ಮಂಡಲದಿಂದ ಪೆರುವಾಯಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ವಾಹನ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು.

ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಭಕ್ತರು ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಥಾ ಸಾಗಿದ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯೋಧನಿಗೆ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ’ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಪೆರುವಾಯಿ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದಲೂ ಸೌಹಾರ್ದದ ಗೌರವ: ಯೋಧನಿಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಪೆರುವಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ಚರ್ಚ್ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಧರ್ಮಗುರು ವಂ. ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಯಿತು.

ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

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ಬಂಟ್ವಾಳ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರುವಾಯಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ವೀರ ಯೋಧ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.

ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್-ಬಜರಂಗದಳದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಖೆ, ಪೆರುವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಧನ ದೇಶಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುದ್ದುಪದವು ಯುವಕ ಮಂಡಲದಿಂದ ಪೆರುವಾಯಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ವಾಹನ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು.

ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಭಕ್ತರು ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಥಾ ಸಾಗಿದ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯೋಧನಿಗೆ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ’ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಪೆರುವಾಯಿ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದಲೂ ಸೌಹಾರ್ದದ ಗೌರವ: ಯೋಧನಿಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಪೆರುವಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ಚರ್ಚ್ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಾನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಧರ್ಮಗುರು ವಂ. ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಯಿತು.

ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಮಿಸ್​ ಫೈರ್​ ಆಗಿ ಹಾವೇರಿ ಯೋಧ ಸಾವು: ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರ

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಯೋಧನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ
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