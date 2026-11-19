ಮಂಡ್ಯ: ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ರಾಜಮುಡಿ ಉತ್ಸವ
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Published : November 19, 2026 at 3:17 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಜಮುಡಿ ಉತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿರುನಾಳಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಜ್ರಖಚಿತ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟದ ವೈಭವವನ್ನು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ವಜ್ರ, ಪಚ್ಚೆ, ಪದ್ಮಪೀಠ, ಶಂಖ-ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ರತ್ನಖಚಿತ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಮನಮೋಹಕ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ಭಕ್ತ ಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 7.15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ರಾಜಮುಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪುನೀತರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಮುಡಿಯ ತಿರುವಾಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿರೀಟವಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರತ್ನ - ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಹಲಾಂಛನ, ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಪದಕ, ಹನ್ನೆರಡು ಆಳ್ವಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪದ್ಮಪೀಠ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ಶಿರಶ್ಚಕ್ರ, ಅಭಯಹಸ್ತ, ಪಾದಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಬಗೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರವಶತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಮುಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ: ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 75 ರಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ
ಮಂಡ್ಯ: ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಜಮುಡಿ ಉತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿರುನಾಳಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಜ್ರಖಚಿತ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟದ ವೈಭವವನ್ನು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ವಜ್ರ, ಪಚ್ಚೆ, ಪದ್ಮಪೀಠ, ಶಂಖ-ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ರತ್ನಖಚಿತ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಮನಮೋಹಕ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ಭಕ್ತ ಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 7.15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ರಾಜಮುಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪುನೀತರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಮುಡಿಯ ತಿರುವಾಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿರೀಟವಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರತ್ನ - ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಹಲಾಂಛನ, ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಪದಕ, ಹನ್ನೆರಡು ಆಳ್ವಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪದ್ಮಪೀಠ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ಶಿರಶ್ಚಕ್ರ, ಅಭಯಹಸ್ತ, ಪಾದಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಬಗೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರವಶತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಮುಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ: ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 75 ರಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ