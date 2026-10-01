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PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

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ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 1:41 AM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಿಮಯ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಳೇ ನಿಯಮ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾರಿಹಾಳ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ನೂರಾರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‌ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎಫ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.‌ ಹಳೇಯ ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಒಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಿತ್ತು.‌ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ‌ ಪಡೆದು ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಿಮಯ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಳೇ ನಿಯಮ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾರಿಹಾಳ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ನೂರಾರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‌ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎಫ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.‌ ಹಳೇಯ ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಒಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಿತ್ತು.‌ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ‌ ಪಡೆದು ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

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TAGGED:

PROVIDENT FUND
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
DHARWAD
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
GARMENT WORKERS PROTEST

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