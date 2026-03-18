ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತ - CRACK IN CANAL

ಜಲಾವೃತವಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 1:40 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಯಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪೋಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲಾಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ, ಸಣಾಪುರದ ಜಲಾಶಯದ‌ಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ: ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಸಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಡದಂಡೆಯ ‌ಕಾಲುವೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರೂ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಲುವೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿ ರೈತರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ‌ಹಾನಿಯ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆನಂದ ಪೇಂಟರ್ ಬಸಾಪುರ, ಸ್ಥಳೀಯ.

ಗಂಗಾವತಿ: ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಯಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪೋಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲಾಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ, ಸಣಾಪುರದ ಜಲಾಶಯದ‌ಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ: ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಸಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಡದಂಡೆಯ ‌ಕಾಲುವೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರೂ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಲುವೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿ ರೈತರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ‌ಹಾನಿಯ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆನಂದ ಪೇಂಟರ್ ಬಸಾಪುರ, ಸ್ಥಳೀಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇಂಥ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಜನರ ಗತಿಯೇನು?': ಪರಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ

