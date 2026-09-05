ETV Bharat / Videos

10 ದಿನ‌ ಮೊದಲೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭ: 'ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ'ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ'ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಯ 'ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ' ಗಣೇಶನನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಡೊಳ್ಳು, ಡೋಲ್-ತಾಷಾ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೈ ಗಣೇಶ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ, ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮುರುಘೇಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು, ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಬಳಿಕ ತ್ಯಾಗವೀರ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

53 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲೇ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾದಳ ರಚನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಯ 'ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ' ಗಣೇಶನನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಡೊಳ್ಳು, ಡೋಲ್-ತಾಷಾ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೈ ಗಣೇಶ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ, ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮುರುಘೇಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು, ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಬಳಿಕ ತ್ಯಾಗವೀರ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

53 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲೇ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾದಳ ರಚನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH FEATIVAL
BELAGAVI
BELAGAVI RAJA
ಬೆಳಗಾವಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ
GANESHOTSAVA

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

DAKSHINA KANNADA BUS ACCIDENT ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಣಂಬೂರು

ಮಂಗಳೂರು: ಪಣಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ, ಓರ್ವನಿಗೆ ಗಾಯ

September 4, 2026 at 12:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: KMF ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿ; ರಸ್ತೆ ಪಾಲಾದ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಹಾಲು

ಬೆಂಗಳೂರು: KMF ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿ; ರಸ್ತೆ ಪಾಲಾದ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು

September 3, 2026 at 8:50 PM IST
Permission from Air Pollution Department is required for Bigg Boss show, says DC

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ: ಈ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

September 2, 2026 at 7:40 PM IST
BELAGAVI RSS LEADER ACCIDENT GARBAGE TRUCK ACCIDENT ಕಸದ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ

ಕಸದ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ: ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ- VIDEO

September 1, 2026 at 8:32 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.