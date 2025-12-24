ಶೂನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ನಾಗರಹಾವು ಪತ್ತೆ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ - SNAKE FOUND IN SHOE
Published : December 24, 2025 at 5:27 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಚಳಿಗಾಲ. ಹಾವುಗಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೂರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೊಡವಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಹೀಗೆ ಶೂನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು ಕಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ.
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶೂನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಹೌಹಾರಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಯನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ನ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹಾವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜಯನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಏಳನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶೂನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯ ನಾಗರಹಾವು ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
