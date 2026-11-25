ಸವದಿ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜಾಣತನ ಅವರಲ್ಲಿದೆ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
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Published : November 25, 2026 at 3:01 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬದ್ಧತೆ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಸಚಿವ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹ ಕುಡಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 17 ಶಾಸಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಥಣಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸವದಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಆದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಅವಕಾಶವಾದಿ. ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತಾ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೇ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹತಾಸೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರೇ ಹುಚ್ಚರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಅವರಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲವೇ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೋಭಕ್ಕನ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೋ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಪರ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸವದಿ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜಾಣತನ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹುಚ್ಚರು, ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಥಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸವದಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಥಣಿ ನಗರದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿ 70 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರ ಇದೆ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 35 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಲಗಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ 200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹವಾಮಾನ ನಮ್ಮದೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಬರಗಾಲ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ: ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಬೆಳಗಾವಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬದ್ಧತೆ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಸಚಿವ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹ ಕುಡಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 17 ಶಾಸಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಥಣಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸವದಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಆದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಅವಕಾಶವಾದಿ. ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತಾ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೇ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹತಾಸೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರೇ ಹುಚ್ಚರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಅವರಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲವೇ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೋಭಕ್ಕನ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೋ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಪರ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸವದಿ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜಾಣತನ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹುಚ್ಚರು, ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಥಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸವದಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಥಣಿ ನಗರದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿ 70 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರ ಇದೆ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 35 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಲಗಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ 200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹವಾಮಾನ ನಮ್ಮದೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಬರಗಾಲ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ: ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ