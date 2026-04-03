ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ; 63 ಎಕರೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು - WILDFIRE

ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 63 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.  

ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಆರ್​ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಾಸು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 62 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ: ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಬೈಲೂರು ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು, 38 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು. 

ಏಳು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು‌ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ‌ ಕುರಿತು ಬಿಆರ್​ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣವು ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ‌. ಗಾಳಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯೂ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬಿಆರ್ ಟಿಯ ಬೈಲೂರು ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ; ಧಗ ಧಗಿಸಿದ 35 ಎಕರೆ ಕಾಡು - FOREST FIRE IN BRT BAILURU ZONE

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

dancing-star-prabhu-deva-rests-in-the-temple-built-as-per-his-mothers-wish

ತಾಯಿ ಆಸೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭುದೇವ

April 6, 2026 at 7:47 PM IST
padayatre-campaign-begins-for-re-establishment-of-hosanagara-assembly

ಹೊಸನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ

April 6, 2026 at 6:05 PM IST
BENGALURU ಕಾಡಾನೆ ಆನೇಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ELEPHANTS

ಆನೇಕಲ್​​​ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಜಪಡೆ

April 6, 2026 at 5:41 PM IST
HASSAN ಕಾಡಾನೆ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಾನೆ WILD ELEPHANT

ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 28 ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು: ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬ್ರೇಕ್

April 6, 2026 at 4:13 PM IST

