ಅಂಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ದಾ - ಗಾದಿ: ವಿಡಿಯೋ
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Published : October 15, 2026 at 1:37 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆನೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ದಾ ಮತ್ತು ಗಾದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ದಾ-ಗಾದಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಆನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗಾದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ದಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆಗೆ ಗಾಯವಾಗದಿರಲೆಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
416ನೇ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆಯಾಗಿ 54 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಮೀಸಲು ಆನೆಯಾಗಿ ಧನಂಜಯ, ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು, ನೌಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಲವ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗಳು ಸಾಲಾನೆ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಹತ್ತಿ ರೂಪದ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ 'ನಮ್ದಾ'ವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಮ್ದಾ-ಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೃದುವಾಗಿಲಿದ್ದು, ಆನೆಗೆ ಗಾಯವಾಗದಿರಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ರಂ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ದಾ ಮತ್ತು ಗಾದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯೇ ಫಿಕ್ಸ್; ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಘೋಷಣೆ
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆನೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ದಾ ಮತ್ತು ಗಾದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ದಾ-ಗಾದಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಆನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗಾದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ದಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆಗೆ ಗಾಯವಾಗದಿರಲೆಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
416ನೇ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆಯಾಗಿ 54 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಮೀಸಲು ಆನೆಯಾಗಿ ಧನಂಜಯ, ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು, ನೌಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಲವ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗಳು ಸಾಲಾನೆ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಹತ್ತಿ ರೂಪದ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ 'ನಮ್ದಾ'ವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಮ್ದಾ-ಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೃದುವಾಗಿಲಿದ್ದು, ಆನೆಗೆ ಗಾಯವಾಗದಿರಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ರಂ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ದಾ ಮತ್ತು ಗಾದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯೇ ಫಿಕ್ಸ್; ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಘೋಷಣೆ