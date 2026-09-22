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ದಸರಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿಡಿಯೋ

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ದಸರಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 5:37 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಡೆಸಿತು.

ದಸರಾದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳ ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 12 ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ-ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂಪಾದ ಮೊಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚದಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಶೆಡ್​​ಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಡೆಸಿತು.

ದಸರಾದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳ ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 12 ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ-ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂಪಾದ ಮೊಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚದಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಶೆಡ್​​ಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

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TAGGED:

DASARA ELEPHANTS
MYSURU
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ
ಮೆಟಲ್​ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್​
DASARA ELEPHANTS FOOT EXAMINATION

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