ದಸರಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿಡಿಯೋ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 22, 2026 at 5:37 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಡೆಸಿತು.
ದಸರಾದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 12 ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ-ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂಪಾದ ಮೊಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚದಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಶೆಡ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಡೆಸಿತು.
ದಸರಾದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಜಪಡೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 12 ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ-ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂಪಾದ ಮೊಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚದಂತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಶೆಡ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: