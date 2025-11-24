ETV Bharat / Videos

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ; ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ನಟಿ - KANGANA RANAUT

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 7:20 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 7:34 PM IST

ವಾರಾಣಸಿ: ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಸೋಮವಾರ ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಭೈರವ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.  

ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ಇದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಾಶಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ : ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯವು ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಾಶಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅವರ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಶಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳು ಓಡುತ್ತಿವೆ: ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಅವರು ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯವು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವೈಭವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

