ETV Bharat / Videos

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಎಎಸ್ಐ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಾಣೆ! - ASI MANGALYA CHAIN MISSING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 18, 2025 at 8:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಎಎಸ್ಐ ಅವರ 40 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೋಟೆ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ಎಎಸ್ಐ ಅಮೃತ ಬಾಯಿ ಎಂಬುವವರ 40 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದು‌ ಹೋಗಿದೆ. ಬಂದೋಬಸ್ತ್​​ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮೃತಬಾಯಿ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ, ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೊದಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಎಸ್ಐ ಅವರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ: ಮಂಡ್ಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಎಎಸ್ಐ ಅವರ 40 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೋಟೆ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ಎಎಸ್ಐ ಅಮೃತ ಬಾಯಿ ಎಂಬುವವರ 40 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದು‌ ಹೋಗಿದೆ. ಬಂದೋಬಸ್ತ್​​ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮೃತಬಾಯಿ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ, ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೊದಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಎಸ್ಐ ಅವರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ: ಮಂಡ್ಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಮಹಿಳಾ ಎಎಸ್ಐ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ
MISSING
ASI MANGALYA CHAIN MISSING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

installation-of-crest-gates-for-tungabhadra-reservoir

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ: ವಿಡಿಯೋ

December 18, 2025 at 7:26 PM IST
fire-accident-at-liquor-bottle-labeling-factory

ಜಿಗಣಿಯ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ‌ ಲೇಬಲ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ವಿಡಿಯೋ

December 18, 2025 at 5:50 PM IST
PROTEST TO MAKE SAGARA TALUK A DISTRICT IN SHIVAMOGGA

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ ಬಂದ್; ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

December 17, 2025 at 3:32 PM IST
BOMB THREAT TO TUMKURU DISTRICT COLLECTOR'S OFFICE: TIGHT POLICE SECURITY

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ

December 16, 2025 at 3:10 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.