ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ರೈತರ ಘೇರಾವ್
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Published : September 19, 2026 at 7:02 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೊಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿನ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಪಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತರು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಬಂದ ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗಮದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಿಡದಂತೆ ರೈತರು ಧರಣಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ವರೆಗಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಸಿಂಧನೂರು, ಮಾನ್ವಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ, ದಢೇಸುಗೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್: ರೈತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ನದಿಪಾತ್ರದ ಜನ - ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ನಿಂತರು.
ಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಘೇರಾವ್: ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸದ ಸಚಿವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ರೈತರು, ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹಿಲ್ ಬಾಗ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ರೈತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಹೊರಟು ಹೋದ ಸಚಿವರ ವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿ ರೈತರು ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಊರಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅದೇನು ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸಾ?, ಪ್ರಚಾರದ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಗಂಗಾವತಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೊಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿನ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಪಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತರು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಬಂದ ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗಮದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಿಡದಂತೆ ರೈತರು ಧರಣಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ವರೆಗಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಸಿಂಧನೂರು, ಮಾನ್ವಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ, ದಢೇಸುಗೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್: ರೈತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ನದಿಪಾತ್ರದ ಜನ - ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ನಿಂತರು.
ಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಘೇರಾವ್: ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸದ ಸಚಿವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ರೈತರು, ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹಿಲ್ ಬಾಗ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ರೈತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಹೊರಟು ಹೋದ ಸಚಿವರ ವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿ ರೈತರು ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಊರಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅದೇನು ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸಾ?, ಪ್ರಚಾರದ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ