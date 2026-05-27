ಹಾವೇರಿ: ಡಿಸೇಲ್ಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ರೈತರು; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ! - FUEL PRICE HIKE EFFECT
Published : May 27, 2026 at 6:10 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಡಿಸೇಲ್ಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಪಲಿ, ಮಕರಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಡಿಸೇಲ್ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎರಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ರೈತರು ಡಿಸೇಲ್ಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾ ಮುಂದೆ ತಾ ಮುಂದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಡಿಸೇಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನದಾತರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಪಕ ಇಂಧನವನ್ನಾದರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾರ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಂತಿಗೆ ಭರಿಸಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವ ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
