ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,800 ರೂ ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ: ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ
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Published : November 16, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 8:06 AM IST
ಮೈಸೂರು: "ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,800 ರೂ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 3,800 ರೂ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಪಾಲನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ದರ ನೀಡಿ ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನ.21ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ: "ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನ. 21ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಕುರಿತ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊಸೂರು ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಿನ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿ ದರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತನಿಗೆ 250 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ 350 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬು ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ; ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಪರ ಕ್ರಮ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಮೈಸೂರು: "ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,800 ರೂ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 3,800 ರೂ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಪಾಲನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ದರ ನೀಡಿ ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನ.21ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ: "ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನ. 21ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಕುರಿತ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊಸೂರು ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಿನ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿ ದರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತನಿಗೆ 250 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ 350 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬು ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ; ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಪರ ಕ್ರಮ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ