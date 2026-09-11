ETV Bharat / Videos

ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋದ 5 ಎಕರೆ ಶೇಂಗಾ: ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಾನೇ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ!

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತನೋರ್ವ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ತಾನು ಬೆಳೆದ 5 ಎಕರೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರೈತ. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗೆ ಶೇಂಗಾ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು‌. ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆ, ಕಾಳು ಕಟ್ಟದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶೇಂಗಾ , ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ತಾಲೂಕ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಹರಿದರೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ: ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಪಂ ಎದುರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತನೋರ್ವ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ತಾನು ಬೆಳೆದ 5 ಎಕರೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರೈತ. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗೆ ಶೇಂಗಾ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು‌. ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆ, ಕಾಳು ಕಟ್ಟದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶೇಂಗಾ , ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ತಾಲೂಕ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಹರಿದರೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ: ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಪಂ ಎದುರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMER DAMAGED CROP
FARMER DESTROYS GROUNDNUT CROP
ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ
DHARWAD
DROUGHT CRISIS

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

DHARAWAD HUBBALLI GOVT SCHOOL SHOES DISTRIBUTION ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಶೂ ವಿತರಣೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಶೂ ವಿತರಣೆ ಆರೋಪ: SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಿಡಿಪಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

September 10, 2026 at 6:53 PM IST
Karnataka Farm Group Kuruboor Shanthakumar ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆ Sugar Cane growers association Ethanol Use

ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ: ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

September 10, 2026 at 6:01 PM IST
UTTARAKANNADA SIRSI GANESH DESTIVAL ಕಜ್ಜಾಯ ಕಂಬಳ KAJJAY KAMBAL

ಮಲೆನಾಡ ಸೊಗಡಿನ ಕಜ್ಜಾಯ ಕಂಬಳ: 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

September 10, 2026 at 4:32 PM IST
GOD GANESHA IDOL THEFT

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ, ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಕಳ್ಳರು! Video

September 9, 2026 at 8:29 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.