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ಸಮಾಜದವರೇ ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದೂರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಾಗ್ದಾಳಿ

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ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 2:00 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂಬ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬೈತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಜನರೇ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಜದವರೇ ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಠೇವಣಿಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಸು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಡಿಕೆಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಇರೋದೇ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

SIR ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇದೇ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. SIRನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೋತಿದ್ರು? 2002ರ ನಂತರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನಗಣತಿ ಆದದ್ದು 2011ರಲ್ಲಿ. ಸತ್ತವರದ್ದು ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಡೆ ಕೆಲವರದ್ದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು SIR ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. 

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಅವರು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಾ ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 7 ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ: ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆ

ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂಬ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬೈತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಜನರೇ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಜದವರೇ ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಠೇವಣಿಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಸು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಡಿಕೆಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಇರೋದೇ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

SIR ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇದೇ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. SIRನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೋತಿದ್ರು? 2002ರ ನಂತರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನಗಣತಿ ಆದದ್ದು 2011ರಲ್ಲಿ. ಸತ್ತವರದ್ದು ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಡೆ ಕೆಲವರದ್ದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು SIR ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. 

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಅವರು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಾ ಎಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ 7 ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ: ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆ

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TAGGED:

PRATAP SIMHA SLAMS PRAKASH RAJ
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್
MYSURU
PRATAP SIMHA SLAMS

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