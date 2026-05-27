ETV Bharat / Videos

ಹಂಪಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭಾವುಕ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ - EMOTIONAL FAREWELL TO ELEPHANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಹಂಪಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭಾವುಕ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಜಯನಗರ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರದ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲುಕುವಂತಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹಂಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಪಿಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ವಿಜಯನಗರ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರದ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲುಕುವಂತಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹಂಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಪಿಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYANAGARA
HAMPI ELEPHANT LAKSHMI
HAMPI
EMOTIONAL FAREWELL TO ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

Karnataka holds a perpetual importance due to its distinctive political dynamics. ETV Bharat Karnataka’s commitment is demonstrated by the presence of a specialised bureau and a team of journalists focused on amplifying the state's voice on a national scale. Its coverage encompasses not only comprehensive updates on current events but also endeavours to bring out exceptional narratives from around the state, country and from the rest of the world....view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

huge-python-that-swallowed-a-deer-captured-in-mandya-malavalli

ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೆರೆ: ವಿಡಿಯೋ

May 25, 2026 at 7:36 PM IST
cockroach-janata-party-enters-north-karnataka

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ

May 23, 2026 at 5:40 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಡೀಸೆಲ್​ಗಾಗಿ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತರು

ಹಾವೇರಿ: ಡೀಸೆಲ್​ಗಾಗಿ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ರೈತರು

May 23, 2026 at 10:51 AM IST
auto-burned-after-car-and-auto-accident-in-hassan

ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಆಟೋ; ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪಾರು

May 22, 2026 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.