ಮೈಸೂರು: ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆ ಹಿಂದೇಟು, ತಾಲೀಮು ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಗಿತ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 9, 2026 at 9:07 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಮಹೇಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕಾವೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚೈತ್ರ, ರೂಪ, ಧನಂಜಯ, ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಬಳಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಯು ಆಯುರ್ವೇದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಾಗದೇ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಮರಳಿ ಮೂಟೆ, ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಲಗೇಜ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ,
ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರ ಹೊರುವ ಮೊದಲ ದಿನದ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆಯೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಾಗದೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಷ ದಸರಾ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅ.11ವರೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹಿಷ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ
ಮೈಸೂರು: ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಮಹೇಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಏಕಲವ್ಯ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕಾವೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚೈತ್ರ, ರೂಪ, ಧನಂಜಯ, ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಬಳಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಯು ಆಯುರ್ವೇದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲಾಗದೇ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಮರಳಿ ಮೂಟೆ, ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಲಗೇಜ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ,
ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರ ಹೊರುವ ಮೊದಲ ದಿನದ ತಾಲೀಮಿನ ವೇಳೆಯೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಾಗದೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಷ ದಸರಾ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅ.11ವರೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹಿಷ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ