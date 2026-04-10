ಮಲೆನಾಡ ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫ್ಯಾಷನ್​​​​ ಶೋ: ವಿಡಿಯೋ - ELDERS FASHION SHOW

ಹಿರಿಯರ ಫ್ಯಾಷನ್​​​​ ಶೋ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 4:55 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: "ಅರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್​​ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಚಂದದ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚಲುವೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ನಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ!". ಹೌದು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಲೆನಾಡ ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫ್ಯಾಷನ್​​​​​ ಶೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ನಡೆಯಿತು.  

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಲೆನಾಡ ಸುಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಹಿರಿ ಜೀವಗಳು ಕ್ಯಾಟ್​ವಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 35ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯೌವ್ವನದ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. 

ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಪಂಚೆ, ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಬಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಯಿ ಆಸೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭುದೇವ

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

ANEKERE JATHROTHSAVA

ಆನೆಕೆರೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ರಥಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

April 9, 2026 at 3:24 PM IST
GRAND FAREWELL TO TEACHERS

ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

April 8, 2026 at 7:35 PM IST
dancing-star-prabhu-deva-rests-in-the-temple-built-as-per-his-mothers-wish

ತಾಯಿ ಆಸೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭುದೇವ

April 6, 2026 at 7:47 PM IST
padayatre-campaign-begins-for-re-establishment-of-hosanagara-assembly

ಹೊಸನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ

April 6, 2026 at 6:05 PM IST

