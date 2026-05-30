ಧೂಳಿನ ಚಂಡಮಾರುತ: ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಎದ್ದುಬಂದ ಮಣ್ಣು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿದ ಕತ್ತಲು! - SANDSTORM
Published : May 30, 2026 at 8:40 PM IST
ಚುರು (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹವಾಮಾನ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯೇ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿತು. ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಬೃಹತ್ ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳು ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಧೂಳಿನ ಮೋಡವು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದವು.
ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಾದ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧೂಳಿನ ಚಂಡಮಾರುತವು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜರ್ಝರಿತರಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ಸರ್ದಾರ್ಶಹರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆಕಾಶವು ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
