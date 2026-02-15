ವಿಜಯಪುರ: 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ - ನೋಡಿ - DOG SHOW
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 15, 2026 at 1:22 PM IST
ವಿಜಯಪುರ: ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ತಳಿಯ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶ್ವಾನಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆನಂದ.ಕೆ. ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.
ತರಹೇವಾರಿ ಮುದ್ದುಮುದ್ದಾದ ತಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಯಾನಕ ತಳಿಗಳ ಶ್ವಾನಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನೂ ಕರೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
ಶ್ವಾನಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ, ತಳಿಗಳು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಶನ್, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಎತ್ತರ, ತೂಕ, ದರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಹಸ್ಕಿ, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್, ಚೌಚೌ, ಸೆಂಟ್ ಬರ್ನಾಡ್, ರಾಟ್ವಿಲ್ಲರ್, ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್, ಡಾಬರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಡೇನ್, ಪಿಟ್ ಬುಲ್, ಡ್ಯಾಷ್ ಹೌಂಡ್, ಶಿಹ್ ತ್ಜು, ಪೊಮೊರಿಯನ್, ಮುಧೋಳ ಹೌಂಡ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
