ವಿಡಿಯೋ: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಿಗಿದು ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಿ! - WILD ELEPHANT ATTACK
Published : June 1, 2026 at 10:50 AM IST
ಕೊಡಗು: ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಅರುವತ್ತೊಕ್ಲು (ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್) ಕಬ್ಬಚ್ಚಿರ ಬಿದ್ದು ಉತ್ತಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಾನೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ನಾಯಿಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡುತ್ತ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿವೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗವೊಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ದೈತ್ಯ ಒಂಟಿ ಸಲಗವನ್ನು ಕಂಡು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ದೂರದಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾದು ನಿಂತರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಯಿತು.
