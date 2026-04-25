ಲಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟ : ಮೂರು ಲಾರಿ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ ; ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ - LORRY DIESEL TANK EXPLODES

ಮೂರು ಲಾರಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 11:10 PM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಸೀನ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ಲಾರಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮೂರು ಲಾರಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಲಾರಿ ಮೆಕಾನಿಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನಿಲದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೋಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. 

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ಪರಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು): ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಜಿಕ್ಕಿ ಎಂಬವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜೀಜೊ ಎಂಬವರ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು.

