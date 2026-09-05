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ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಳ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ

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ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಳ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 10:01 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳು. ಸಕಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳೇ ಮದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸೊಪ್ಪುಗಳು.

ಜನರಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆ.5 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಗೆ, ತಿಂಡಿಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕಿಳ್ಕೀರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹಲವು ಸೊಪ್ಪುಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಈ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಳದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜಬಹದ್ದೂರು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹುಲಿಕಾಡು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಇಆರ್​- ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ನೀಲಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಗೆಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೂ ಮದ್ದಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು. 

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಚಯ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋವು, ರೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. 

ಸೊಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವು ಸಹಕಾರಿ. ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹುಲಿಕಾಡು ಮೂರ್ತಿ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 

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ಮೈಸೂರು: ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳು. ಸಕಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳೇ ಮದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸೊಪ್ಪುಗಳು.

ಜನರಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆ.5 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಗೆ, ತಿಂಡಿಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕಿಳ್ಕೀರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹಲವು ಸೊಪ್ಪುಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಈ ದೇಶೀಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಳದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜಬಹದ್ದೂರು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹುಲಿಕಾಡು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಇಆರ್​- ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ನೀಲಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಗೆಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೂ ಮದ್ದಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು. 

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಚಯ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋವು, ರೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. 

ಸೊಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವು ಸಹಕಾರಿ. ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹುಲಿಕಾಡು ಮೂರ್ತಿ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 

ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಡಳಿತ: ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ – ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

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TAGGED:

DESI SOPPU MELA
NANJA BAHADUR CHOULTRY
GREEN LEVEES
MYSORE
DESI SOPPU MELA

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