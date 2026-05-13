ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ; ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ - DCM LIVE
Published : May 13, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 1:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇ-ಖಾತಾ, ನಂಬಿಕೆ ನಕ್ಷೆ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ (ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಕುರಿತಂತೆ ಸಿಎಂ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜೊತೆ ಸಭೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ 13 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇ 13ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಭಾನುವಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಅವರು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಭಾವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್, ಜನಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಜೂನ್ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು?. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
