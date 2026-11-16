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ದಾವಣಗೆರೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ

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ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 16, 2026 at 8:00 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ - ಚಳಿ ಎನ್ನದೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಲ್ಲಿಯ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳನ್ನು​ ಕೊರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳು ನೀರು ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಫೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೀರು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರೆ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ನೀರು ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಬೇಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭದ್ರಾ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ - ಚಳಿ ಎನ್ನದೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಲ್ಲಿಯ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳನ್ನು​ ಕೊರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳು ನೀರು ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಫೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೀರು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರೆ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ನೀರು ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಬೇಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭದ್ರಾ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

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TAGGED:

WATER PROBLEM DAVANAGERE
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಾಗರಣೆ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ

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