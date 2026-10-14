ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಹೊರ ಓಡಿದ ಮನೆ ಮಂದಿ
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Published : October 14, 2026 at 9:00 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಾವು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಹೊರ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಕುರುಚಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, "ಕಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೇರೆ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಆ ಹಾವನ್ನು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಾವು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಹೊರ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಕುರುಚಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, "ಕಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೇರೆ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಆ ಹಾವನ್ನು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 14 ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್