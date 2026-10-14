ETV Bharat / Videos

ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ‌ಸಹಿತ ಹೊರ ಓಡಿದ ಮನೆ ಮಂದಿ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2026 at 9:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಾವು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಆತಂಕದಿಂದ ‌ಮಕ್ಕಳ ‌ಸಹಿತ ಹೊರ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್​ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸವರಾಜ್​ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಕುರುಚಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌ 

ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, "ಕಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೇರೆ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಆ ಹಾವನ್ನು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 14 ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಾವು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಆತಂಕದಿಂದ ‌ಮಕ್ಕಳ ‌ಸಹಿತ ಹೊರ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್​ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸವರಾಜ್​ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಕುರುಚಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌ 

ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, "ಕಂದುವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೇರೆ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಿಕ ಆ ಹಾವನ್ನು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 14 ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

For All Latest Updates

TAGGED:

ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ
RAT SNAKE
ಉರಗ ತಜ್ಞ ಬಸವರಾಜ್
DAVANAGERE
SNAKE RESCUED

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

I WILL NOT CONSUME SUGAR UNTIL THE FARMERS GET JUSTICE: DINGALESHWARA SWAMIJI

ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಘೋಷಣೆ

October 14, 2026 at 4:14 PM IST
​ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ BELAGAVI ಕಬ್ಬು ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ MSP FOR SUGARCANE

ಕಬ್ಬಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯಬೇಡಿ: ಇಂದೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ತಬ್ಧ: ರೈತ ಮುಖಂಡನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

October 14, 2026 at 1:13 PM IST
CHITRADURGA ನಟ ಸುದೀಪ್​ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವೀರ ಮದಕರಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ!

October 14, 2026 at 10:09 AM IST
15-DAY DEADLINE FOR STATE GOVERNMENT TO RESOLVE PRIVATE SCHOOLS' ISSUES: RUPSA WARNS

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳ ಗಡುವು: ರೂಪ್ಸಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

October 13, 2026 at 2:17 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.