ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ - GAS CYLINDER SHORTAGE
Published : April 14, 2026 at 5:18 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಬಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹದೇವ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ (ಹಾವೇರಿ) : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಹೆಚ್ಪಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾದ ಎಜೆನ್ಸಿಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪೊಲೀಸರು ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೆಚ್ಪಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.
