70 ಜನರ ಮೇಲೆ ಮುಸಿಯಾ ದಾಳಿ: ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ತರಹದ ವಾತಾವರಣ! - ROGUE LANGUR ATTACK
Published : May 27, 2026 at 8:00 PM IST
ಕೊಲ್ಲಾಪುರ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ರಾಧಾನಗರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಲಂಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಸಿಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮುಸಿಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸಿಪಿಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 12 ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಟೆಟನಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಸಿಯಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಮುಸಿಯಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (RRT) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಬೋನ್ ಇರಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲೈಜರ್ ಡಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮುಸಿಯಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಸಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲೈಜರ್ ಡಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರವೂ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
